PAZ наконец на орбите
Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту испанский спутник PAZ («Мир»). Он предназначен для картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния природных ресурсов.
Кроме него, на орбите два телекоммуникационных аппарата самой SpaceX: это экспериментальные спутники проекта Starlink. По замыслу Илона Маска, несколько тысяч таких устройств смогут обеспечить интернетом самые отдалённые уголки земли.
Запуск состоялся с четвёртого раза: его переносили из-за погодных условий.
Что касается PAZ, то его планировали отправить на орбиту ещё несколько лет назад, на ракете «Днепр» — это российско-украинский проект конверсии МБР Р-36М, известных как «Сатана».
Но с 2014 года совместная работа двух стран была во многих областях свёрнута.