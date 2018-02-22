Лицом к лицу

Мэдоу Поллак собиралась по окончании колледжа поступить в университет.

Мэдоу Поллак была убита в школе 12 дней назад, когда 19-летний Николас Круз разрядил в нее и в ее товарищей и одноклассников свою полуавтоматическую винтовку.

Отец Мэдоу высказал в лицо президенту все, что он думает о случившейся трагедии.

"Я даже не предполагал, что со мной случиться что-то подобное. Вы не представляете, насколько я зол. Потомку что я больше никогда не увижу мою девочку. Моего ребенка больше нет. Она - на кладбище в северном Лодердейле. И чтобы увидеть ребенка, я должен буду туда ходить", - отчеканил Эндрю Поллак.

"Я не понимаю, почему я и мои ровесники могу совершенно свободно войти в оружейную лавку и купить полуавтоматическую винтовку. Сегодня я прочел о том, как подобное оружие было куплено - за 15 минут и с предъявлением удостоверения личности, которое больше недействительно. Как такое может происходить после трагедий в Колумбайне и в школе Сэнди Хук? У женщины рядом сын был убит", - не стесняясь слез, говорил выживший в расстреле в Паркленде Сэмюэл Зэйф.

"Меня зовут Кэри Грубер, моего сына зовут Джастин. Джастин слал мне смс-ки, он прятался. Мой мальчик мне писал, что любит мена, и он хотел, чтобы я знал об этом, если с ним что-то случиться. И потом - дальше тишина. телефон вырубился. И так прошел целый час. Вы даже не можете представить, что мы, родители, тогда пережили. 17 жизней похищены. Мне повезло. Мой сын остался в живых" - заключил один из родителей.

Очень многие полагают, что трагедия в Паркленде, станет поворотным пунктом в том, как будет дальше регулироваться в Америке оборот оружия