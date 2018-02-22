Лишение кёрлингиста медали вызвало недоумение

Известие о том, что российский кёрлингист Александр Крушельницкий был лишён олимпийской медали в связи с вменяемым ему нарушением антидопинговых правил, вызвало недоумение и возмущение у опрошенных журналистами москвичей.

– Это свинство, конечно, что лишают медалей наших спортсменов. Почему-то только наших лишают медалей. В кёрлинге-то какой может быть допинг? Там, по-моему, под чем угодно можно выступать, это никак не влияет. Ну и вообще – просто свинство, свинство! Хватит!

– Даже если это заговор или если это ошибка тренеров – в любом случае ответственность должен нести руководитель, а не спортсмены. Потому что, с одной стороны, это полная ерунда, но и в заговор я тоже как-то не особо верю, тем более в таком технически сложном виде спорта, как кёрлинг. Допинг надо принимать там, где нужна мотивация особенно физических сил.

– Это заданный вектор – и накануне Олимпиады, и в ходе Олимпиады хотят снизить успехи России и тем самым её принизить. Другого объяснения я не вижу.