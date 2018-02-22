Навальный: "Не понял, что это было"

"Такое грустное лицо у меня не потому что меня задержали, а потому что зуб болит", - написал Алексей Навальный на своей странице в Instagram после того, как его арестовали на выходе из стоматологии. Как сообщили в правоохранительных органах, в отдел полиции оппозиционера доставили для ознакомления с материалами дела, возбужденного после несогласованных акций 28 января. Сейчас Навальный уже отпущен на свободу. По словам политика, он "сам не понял, что это было и зачем его задерживали семь человек".