Срочная новость

Срочная новость

Россия

Навальный: "Не понял, что это было"

Навального арестовали на выходе из стоматологии, но вскоре отпустили.

Сейчас воспроизводится:

Навальный: "Не понял, что это было"

Навальный: "Не понял, что это было"
Размер текста Aa Aa

"Такое грустное лицо у меня не потому что меня задержали, а потому что зуб болит", - написал Алексей Навальный на своей странице в Instagram после того, как его арестовали на выходе из стоматологии. Как сообщили в правоохранительных органах, в отдел полиции оппозиционера доставили для ознакомления с материалами дела, возбужденного после несогласованных акций 28 января. Сейчас Навальный уже отпущен на свободу. По словам политика, он "сам не понял, что это было и зачем его задерживали семь человек".

Ранее в тот же день в аэропорту Шереметьево был арестован руководитель избирательной кампании Навального Леонид Волков. Он собирался лететь в Уфу на встречу со сторонниками "Забастовки избирателей".