Сербия-Россия: ЕС дружбе не помеха

Отношениям Москвы и Белграда не грозит ухудшение, если Сербию примут в Евросоюз: такое заявление озвучено по итогам визита в Белград главы российской дипломатии Сергея Лаврова. Стороны подчеркнули, что будут и в будущем развивать самые тесные и дружеские отношения, несмотря на давление извне.

Визит российского министра приурочен к 180-летию установления дипломатических отношений между государствами.

«Сербия не изменит политику в отношении Российской Федерации. Я уже неоднократно говорил об этом — и в Вашингтоне, и в Москве, и в Брюсселе. Я говорил, что Сербия не станет вводить санкции против России», — подчеркнул сербский президент Александр Вучич.

Присоединение к европейским санкциям, в том числе антироссийским, — одно из условий вступления Сербии в ЕС. Впрочем, по мнению главы российского МИДа, это требование может и измениться:

«Мы знаем, что всё больше и больше стран считают абсолютно контрпродуктивной такую конфронтационную политику. Я не думаю, что требование ко всем, кто хочет сотрудничать с Евросоюзом — встать на антироссийскую позицию — я не думаю, что это требование будет долго жить».

Одно из важнейших направлений двустороннего сотрудничества — энергетика. В Белграде заверили Москву, что надеются и далее покупать российский газ, обеспечивая свои растущие потребности, в том числе через строящийся сейчас «Турецкий поток».