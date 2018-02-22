На фоне предстоящих выборов в России ситуация с правами человека в стране заметно ухудшилась, и особую обеспокоенность вызывает обстановка в Чечне, отмечают правозащитники.
Amnesty International: ситуация с правами человека в России
Международная организация Amnesty International опубликовала ежегодный доклад, в котором отмечаются факты серьезных нарушений прав человека в России, и особенно в Чечне
Amnesty International: ситуация с правами человека в России
Неправительственная организация Amnesty International ("Международная амнистия") представила доклад с анализом правозащитной ситуации в 159 странах мира за 2017/2018 г.
Давление на оппозицию, угрозы в адрес журналистов, преследование религиозных и сексуальных меньшинств - это лишь малый список того, к чему оказались причастны чеченские власти.
"В России мы стали свидетелями чудовищной по масштабам кампании похищений, пыток и убийств геев в Чечне", - заявил глава восточноевропейского и центральноазиатского регионального офиса Amnesty International Денис Кривошеев.
В апреле прошлого года "Новая газета" писала, что в республике были похищены более 100 мужчин, которых заподозрили в связях с другими мужчинами. Людей подвергли пыткам, несколько человек были убиты. Уголовное дело по этому факту до сих пор не возбуждено, идет "затянувшаяся" доследственная проверка.
Власти Чечни отвергают обвинения в нарушении прав человека.
Также правозащитники из Amnesty International называют большой проблемой декриминализацию домашнего насилия в России, разгоны оппозиционных митингов и притеснения крымских татар в Крыму.