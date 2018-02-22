Срочная новость

Срочная новость

Россия

Amnesty International: ситуация с правами человека в России

Международная организация Amnesty International опубликовала ежегодный доклад, в котором отмечаются факты серьезных нарушений прав человека в России, и особенно в Чечне

Сейчас воспроизводится:

Amnesty International: ситуация с правами человека в России

Amnesty International: ситуация с правами человека в России
© Copyright :
REUTERS/Bobby Yip
Размер текста Aa Aa

На фоне предстоящих выборов в России ситуация с правами человека в стране заметно ухудшилась, и особую обеспокоенность вызывает обстановка в Чечне, отмечают правозащитники.

Неправительственная организация Amnesty International ("Международная амнистия") представила доклад с анализом правозащитной ситуации в 159 странах мира за 2017/2018 г.

Давление на оппозицию, угрозы в адрес журналистов, преследование религиозных и сексуальных меньшинств - это лишь малый список того, к чему оказались причастны чеченские власти.

"В России мы стали свидетелями чудовищной по масштабам кампании похищений, пыток и убийств геев в Чечне", - заявил глава восточноевропейского и центральноазиатского регионального офиса Amnesty International Денис Кривошеев.

В апреле прошлого года "Новая газета" писала, что в республике были похищены более 100 мужчин, которых заподозрили в связях с другими мужчинами. Людей подвергли пыткам, несколько человек были убиты. Уголовное дело по этому факту до сих пор не возбуждено, идет "затянувшаяся" доследственная проверка.

Власти Чечни отвергают обвинения в нарушении прав человека.

Также правозащитники из Amnesty International называют большой проблемой декриминализацию домашнего насилия в России, разгоны оппозиционных митингов и притеснения крымских татар в Крыму.