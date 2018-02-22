Рост ксенофобии и расизма - доклад Amnesty International

Рост ксенофобии, расизма и дискриминации. Организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором отмечает значительный регресс в сфере прав человека. Под градом ожесточенной критики оказались ведущие державы, в том числе США из-за "дискриминационной политики" Дональда Трампа в отношении мигрантов. Вот, что говорит правозащитница Линн Маалуф:

"Наш доклад рассматривает ситуацию в различных странах, которые значительно отличаются друг от друга. Но при этом мы констатируем схожие тенденции. Речь идет о дискриминации в отношении различных меньшинств - часто такая политика проводится на государственном уровне. Также власти различных стран оказывают давление на активистов неправительственных организаций. И это явление наблюдается по всему миру.

Я хочу напомнить, что президент Трамп начал свой президентский срок с заявления, что считает допустимым применение пыток".

Плачевным минувший год оказался для Ближнего Востока. По позициям ИГИЛ был нанесен серьезный удар, однако военные действия в регионе продолжаются, порождая потоки беженцев, которым часто не оказывается столь необходимая помощь.

"Давайте посмотрим, что происходит в Сирии, Йемене, Ираке или Ливии. Что происходит с беженцами из этих стран. Мы видим, что Европа закрывает свои двери перед этими людьми. Это гораздо проще для властей европейских государств на фоне выступлений против приема беженцев"