В результате ДТП в Перу погибли по меньшей мере 44 человека, свыше 20 были госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжести.
ДТП в Перу: десятки погибших.
Это уже вторая крупная авария в стране с многочисленными жертвами и пострадавшими. Общественность полагает, что главная причина - это плохое состояние автомагистралей и малоопытность водителей.
ДТП в Перу: десятки погибших.
В регионе Арекипа автобус с пассажирами сорвался в пропасть 200-метровой глубины. Согласно первым сообщениям, водитель потерял контроль над транспортным средством, и автобус съехал с Панамериканского шоссе, пролетев не менее 100 метров.
Это вторая крупная катастрофа с большим количеством жертв в стране за последние несколько недель.
По мнению общественности, автомагистрали, проходящие через горные массивы, не отвечают требованиям безопасности, а у тех, кто управляет автобусами, зачастую отсутствуют навыки вождения в подобной местности.