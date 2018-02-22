Мальчик, который родился в рубашке

Египетские полицейские поймали пятилетнего малыша, упавшего с балкона третьего этажа. Инцидент произошел в городе Асьют. На кадрах видно, как стражи правопорядка в спешке пытаются решить, как спасти мальчика. Двое полицейских хватают ковер, но, видимо, одному из них эта идея показалась не самой удачной. Он убежал в сторону, вероятно, в поисках подмоги. И именно в этот момент мальчик не удержался и полетел вниз. К счастью, мужчине удалось схватить ребенка. Правда, полицейский не смог устоять на ногах и упал вместе с малышом на землю. В Министерстве внутренних дел сообщили, что мальчик не пострадал, а вот полицейских получил травмы и его пришлось доставить в больницу.