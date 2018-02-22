Новый год - возможность найти любовь

Все народности в Китае по-своему отмечают Праздник весны, или наступление Нового года по лунному календарю. Например, молодежь мяо собирается в круг: юноши играют на инструменте под названием лушен, а девушки танцуют. Все одеты в традиционные костюмы. Считается, что во время этого праздника они могут встретить вторую половинку. Но среди музыкантов есть и совсем дети. Девятилетний Ян Линьгуань в восторге от того, что он смог сыграть на лушене на глазах у стольких зрителей: "Я очень люблю это дело. Музыке меня учил дедушка. И я продолжу учиться игре на этом инструменте", - говорит мальчик.