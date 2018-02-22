Глава Еврогруппы обещает консенсус

В новом выпуске программы “Глобальный диалог” — интервью с главой Еврогруппы Марио Сентено. Министр финансов Португалии получил известность благодаря тому, что смог превратить свою страну из гадкого утёнка в лебедя: сегодня в Португалии, которой помогала тройка кредиторов — одни из самых высоких показателей экономического роста в Европейском союзе.13 января Марио Сентено возглавил Еврогруппу, и обещает создать консенсус для реформы еврозоны.

Изабель Маркес да Силва, “Евроньюс”: “Господин глава Еврогруппы, спасибо, что приняли приглашение телеканала “Евроньюс”. Пример Португалии и новый сценарий с менее рестриктивными мерами жесткой экономии уже можно воспринимать как устоявшийся, или же нужно еще приложить много усилий, чтобы переубедить такие консервативные страны как Нидерланды, Финляндия и Германия?”

Глава Еврогруппы Марио Сентено: “Португалия стала успехом Европы, многие мои знакомые экономисты называет ее “любимицей Европы”. Уверенный рост, снижение безработицы — по этим показателем мы лидируем в Европе … Португалия всегда была не только привержена соблюдению правил, но и находила новые возможности для их выполнения. И эта новая особенность привлекла еще больше внимания к нашему примеру”.

Изабель Маркес да Силва, “Евроньюс”: “На посту главы Еврогруппы вы уже много говорили об избирательных периодах, в Нидерландах, во Франции, теперь и в Германии, где ситуация до сих пор не разрешилась. Если появится коалиционное правительство ХДС и СДП, и финансовый портфель достанется Олафу Шольцу из лево-центристской СДП, будет ли это способствовать внедрению нового видения системы, с менее жесткими мерами экономии? Таким же видением руководствуется президент Франции Эмманюэль Макрон, который призывает к более широкой европейской солидарности и увеличению государственных инвестиций”.

Глава Еврогруппы Марио Сентено: “Мы конструктивно сотрудничаем с правительством Германии, с первого дня моей работы в должности главы Еврогруппы. Очень важно, что идет возобновление процесса по созданию банковского союза, мы можем воспользоваться хорошим экономическим периодом, который наблюдается сейчас во всех странах Европы, можем воспользоваться политическим циклом, о котором вы упомянули. Думаю, что не стоит сомневаться в том, что Германия — на новом этапе этого процесса — будет находить новые компромиссные решения.”

Изабель Маркес да Силва, “Евроньюс”: “Давайте поговорим о реформе еврозоны, у которой есть две приоритетных цели: завершение создания банковского союза и реформа Европейского стабилизационного механизма. В том что касается банков, действительно ли страны хотят разделить риски и создать европейский механизм защиты вкладчиков, для того, чтобы в случае нового кризиса налогоплательщики были лучше защищены?”

Глава Еврогруппы Марио Сентено: “Эта реформа очень важна, чтобы защитить всех граждан Европы и подготовить европейскую финансовую систему к следующему кризису, сделать систему более устойчивой. Для этого нужно завершить создание банковского союза, позаботится о том, что у нас были все необходимые инструменты. Жизнь в рамках союза — и мы знаем это по своему собственному ежедневному опыту — требует постоянного укрепления взаимного доверия и гарантий. Думаю, что очень важно приходить к согласию по вопросам работы институтов и принятия решений, отвечающих нашим желаниям и тревогам, которые сегодня есть у всех нас в Европе”.

Изабель Маркес да Силва, “Евроньюс”: “Правда в том, что малые и средние предприятия и граждане продолжают жаловаться на то, что все это недостаточно отражается на реальной экономике — на кредитовании предпринимателей, улучшении качества жизни, создании рабочих мест”.

Глава Еврогруппы Марио Сентено: “В качестве примера я могу привести показатель Португалии, но такая же ситуация повторяется и в других странах Европы. В Португалии сегодня существует самый низкий с начала века разрыв в финансировании малых и средних предприятий, по сравнению с компаниями такого же размера в Европе. Это говорит о том, что мы смогли в значительной степени восстановиться после очень болезненного процесса, от которого пострадали во время кризиса. На данный момент в Португалии малые и средние предприятия и надежные инвестиционные проекты получают финансирование в короткий срок, по ставкам ниже одного процента.”

Изабель Маркес да Силва, “Евроньюс”: “Я хочу поговорить о Греции, потому что в этой стране ситуация до сих пор остается очень тяжелой, они эту страницу еще не перевернули. Пьер Московиси настроен оптимистично, и глава Еврогруппы, видимо, тоже. Удастся ли Греции завершить к лету свою программу финансовой помощи?”

Глава Еврогруппы Марио Сентено “Ставки сделаны и успех придет. Мы сохраним этот оптимизм на ближайшие месяцы. Но сейчас важнее наделить правительство и общество Греции пониманием того, что будущее принадлежит им. И делать то же самое — я подчеркиваю важность этого — во время переходного периода между политическими и избирательными циклами в Греции. Очень важно, чтобы следующее правительство сохранило это понимание по отношению ко всему процессу в целом. Потому что это очень тяжелый процесс”.

Изабель Маркес да Силва, “Евроньюс”: “Давайте поговорим о бюджете. Еврокомиссия будет делать предложения по бюджету на период с 2020 по 2026 годы. В этот период Великобритания уже не будет одним из его основных участников. Правительство Португалии предлагает ввести три новых европейских налога: в сфере энергетики для компаний, которые загрязняют окружающую среду, и в сферах международных финансовых операций цифровых платформ. Эти идеи уже получили поддержку южных европейских стран. Как вы думаете, заинтересуют ли эти идеи других европейских партнеров?”

Глава Еврогруппы Марио Сентено: “В контексте разработки европейского бюджета такой способ изыскания ресурсов для финансирования абсолютно закономерен. Если европейцы будут сближаться по вопросу методов финансирования бюджетов и придут к лучшему понимаю таких источников финансирования, то это поможет справиться с более важной европейской задачей, которая заключается в том, чтобы приблизить граждан к европейскому проекту. Так что причинно-следственная связь станет более заметной и понятной. Сегодня в Европе необходимо решать новые задачи — это вопросы безопасности, обороны, миграции, демографии, с которыми нам приходиться сталкиваться. Эти вопросы требуют решения почти в каждой европейской стране. И на европейском уровне, во многих случаях, эти вопросы можно решать более эффективно”.