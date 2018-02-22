В Черногории неизвестный бросил взрывное устройство возле здания американского посольства в столице страны Подгорице, а затем совершил самоубийство, подорвав себя. По предварительным данным, он использовал ручные гранаты. Инцидент произошёл около полуночи по местному времени. Полиция проводит расследование, пытаясь установить личность самоубийцы, близлежащая территория оцеплена. Здание заметного ущерба не получило, сотрудники посольства не пострадали.
Взрыв у посольства США
У посольства США в Черногории неизвестный произвёл взрыв и покончил с собой. Полиция проводит расследование.
Взрыв у посольства США