Срочная новость

Срочная новость

мир

Взрыв у посольства США

У посольства США в Черногории неизвестный произвёл взрыв и покончил с собой. Полиция проводит расследование.

Сейчас воспроизводится:

Взрыв у посольства США

Взрыв у посольства США
Размер текста Aa Aa

В Черногории неизвестный бросил взрывное устройство возле здания американского посольства в столице страны Подгорице, а затем совершил самоубийство, подорвав себя. По предварительным данным, он использовал ручные гранаты. Инцидент произошёл около полуночи по местному времени. Полиция проводит расследование, пытаясь установить личность самоубийцы, близлежащая территория оцеплена. Здание заметного ущерба не получило, сотрудники посольства не пострадали.

В сообщении на сайте посольства США в Черногории американских граждан призывают не посещать район, где находится дипведомство, а также избегать скоплений людей и следить за сообщениями СМИ.