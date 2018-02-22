Восточная Гута: под ударом - больницы

Из Восточной Гуты поступают сообщения о новых бомбардировках сирийских правительственных сил, под которые попадают и больницы. По данным ООН, только за двое суток в этом пригороде Дамаска - последнем крупном анклаве под контролем повстанцев - были обстреляны шесть медицинских учреждений.