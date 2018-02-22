Из Восточной Гуты поступают сообщения о новых бомбардировках сирийских правительственных сил, под которые попадают и больницы. По данным ООН, только за двое суток в этом пригороде Дамаска - последнем крупном анклаве под контролем повстанцев - были обстреляны шесть медицинских учреждений.
Восточная Гута: под ударом - больницы
Под обстрел сирийских правительственных войск вновь попала больница в Восточной Гуте.
Восточная Гута: под ударом - больницы
США в четверг обвинили Москву и Дамаск в трагедии Восточной Гуты. Белый дом назвал уничтожение медучреждений целенаправленным, и призвал Россию, Турцию и Иран "выполнять обязательства в отношении зон деэскалации.
Москва обвинения отрицает и подчёркивает, что процесс по мирному урегулированию в Восточной Гуте сорвали исламисты, препятствующие выходу из анклава гражданского населения и регулярно обстреливающие оттуда Дамаск.
Это больница Аль-Шифа в Восточной Гуте.
"Клиническое отделение не работает, операционный блок вышел из строя, изолятор не функционирует, педиатрическое отделение вышло из строя - говорит не назвавший своего имени медработник. - Больница фактически больше не существует. Здание четыре раза бомбили с воздуха, в него попало и несколько артиллерийских снарядов, причем несколько раз атаки с воздуха совпадали с артиллерийским обстрелом".
В среду Россия запросила проведение экстренного заседания СБ ООН по Восточной Гуте, оно запланировано на вечер четверга.
Восточная Гута с 2014 года остаётся под контролем целого ряда оппозиционных группировок, в том числе и исламистов, включая " Джейш аль-Ислам" и "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшую "Джебхат ан-Нусра"). Действует там и альянс джихадистов "Хайят Тахрир аль-Шам", во главе которого стоит бывший командир Аль-Кайды в Сирии. Сирийские власти обвиняют их в ракетных и миномётных обстрелах Дамаска.
По данным ООН, в осаде в Восточной Гуте остаются около 400 000 человек.