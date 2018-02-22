Останки первых жителей столицы Дании были обнаружены археологами, которые вели раскопки в самом центре Копенгагена, недалеко от площади, на которой расположен муниципалитет.
Первые копенгагенцы
В столице Дании в самом центре города археологи обнаружили захоронение тех, кто жил на месте, на котором полтора века спустя возникнет Копенгаген.
Первые копенгагенцы
1000 лет назад, как выяснилось, там находилось захоронение, в котором ученые обнаружили скелеты мужчин, женщин и детей. Специалисты полагают, что они принадлежат самым первым обитателям поселения, спустя полтора столетия ставшее Копенгагеном, чья дата основания относится к середине 12-го века.
Сообщается, что археологические работы продолжатся, по их завершению ученые предполагают организовать в одном из музеев выставку своих находок.