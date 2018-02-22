Омар Имади: Восточная Гута не решит проблем

Что именно происходит в Восточной Гуте и к чему это приведёт?

Профессор Омар Имади, сириец, преподающий в США и Шотландии, отвечает на вопрос нашего корреспондента:

«Режим считает своей задачей военную победу и уверен, что это на самом деле достижимо. Так что если появляется возможность, режим действует соответственно ей».

«Не ожидает ли нас повторение Алеппо в Восточной Гуте?»

«Уже так и происходит, и легко может привести к тому же положению вещей. Но опять же, это не решит настоящую проблему — пока у нас не будет «дорожной карты», которая поможет нам изменить нынешнюю ситуацию, остановить машину убийства и создать рамки для мирного перехода к другой Сирии, Сирии, в которой подобное невозможно. А до тех пор история Алеппо будет повторяться — не только в Гуте, но и по всей Сирии — но это, опять же, так и не решит настоящих проблем».