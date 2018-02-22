Нижняя палата парламента Нидерландов признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году. За резолюцию проголосовали все политические силы, представленные в парламенте, кроме партии "Денк", представляющей интересы турецкой диаспоры Голландии.
Нидерланды признали геноцид армян
Парламент Нидерландов проголосовал за резолюцию, признающую геноцид армянского населения Османской империи в 1915 году.
Нидерланды признали геноцид армян
Принято также решение направить высокопоставленного представителя Нидерландов в Ереван на церемонию поминовения жертв геноцида армян 24 апреля.
По данным армянской стороны, в результате депортации и массовых убийств в 1915 году в Османской империи погибли от 600 тысяч до 1,5 млн армян. Анкара выступает против использования термина "геноцид" и считает число жертв завышенным.
До начала Первой мировой войны армянское население Османской империи составляло около 2,5 млн человек. Сейчас - около 70 тысяч.