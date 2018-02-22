Дуа Липа и Стормзи - два молодых поп-музыканта - победили гораздо более известных, опытных и "раскрученных" коллег, судя по итогам церемонии вручения BRIT Awards.
BRIT Awards: дорогу молодым!
Начинающие исполнители, эмигрантка из Косова и житель южного Лондона, потеснили гораздо более известных коллег, победив в самых престижных номинациях.
BRIT Awards: дорогу молодым!
Албанка из Косова, Дуа перебралась в Лондон одна, будучи еще подростком. Накануне вечером Дуа получила BRIT Awards в самых престижных категориях: "Лучшая исполнительница" и "Лучший дебют".
24-летний уроженец Лондона Майкл Омэйри, выстпающий под псевждонимом Стормзи, в категории "Лучший исполнитель" победил таких конкурентов, как Лиам Галлахэр и Эд Ширан.