Ленту Стивена Содерберга отобрали на нынешнее Берлинале не только из-за имени мэтра, но и из-за того, что этот мэтр в очередной раз продемонcтрировал, что технические новинки в кинематографе не менее важны, чем эстетика.
Только про сумасшедших
Стивен Содерберг представил на Берлинале свой новый фильм, названный "Не в себе", снятый почти полностью с помощью айфона.
Только про сумасшедших
Содерберг снял свой новый фильм - как он определяет жанр - психологический триллер - на камеру айфона.
Роль молодой женщины, в результате перипетий оказывающейся в психиатрической клинике, исполнила Клер Фой.
По мнению Джошуа Леонарда, исполнившего главную мужскую роль, "съемки больше напоминали работу в театре, потому что сцены были очень длинными".
Стивен Содерберг рассказывает о своем методе: "Я всегда даю актерам возможность импровизировать на съемочной площадке. Вы будете удивлены, если я вам скажу, что я почти не даю режиссерских указаний. Мы все обсуждаем до того, как звучит команда "Мотор!".
Клер Фой воплотила на экране главную героиню, актриса объясняет: "Мы работали в замкнутом пространстве, периодически возникала клаустрофобия, и хотя мы провели в этом интерьере 10 дней, но работа на удивление шла очень быстро, так у меня состоялось знакомство с "методом Содерберга".
На российский экран фильм Стивена Содерберга "Не в себе" выходит в конце марта.