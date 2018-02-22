Ее произведения читают дети всего всего мира. "Пеппи Длинныйчулок", "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", "Мио, мой Мио"... Картина режиссера Перниллы Фишер Кристенсен "Быть Астрид Линдгрен" повествует о невероятной истории юности шведской писательницы. Оставшись матерью-одиночкой, Астрид переживает боль, нужду, расставание с сыном, но следует велению сердца.
"Быть Астрид Линдгрен"
На Берлинале прошел показ картины о юности знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен
"Быть Астрид Линдгрен"
Пернилла Фишер Кристенсен, режиссер: "Люди спрашивают: "А в чем собственно значимость Астрид Линдгрен?" И я говорю, что не могу представить свое детство без Пеппи... Без нее была бы только Золушка. Но это такой скучный персонаж. Так что в будущем я надеюсь увидеть больше таких вдохновляющих историй о жизни женщин. Нам нужны такие истории. Ну, я так думаю."
Показ картины "Быть Астрид Линдгрен" прошел в кинотеатре "Фридрихштадт-палас" в рамках специальной программы Берлинале.