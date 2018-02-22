Леса Амазонки: точка невозврата

"Сокращение площади Амазонских лесов приближается к точке невозврата. Если обезлесение в лёгких нашей планеты превысит 20%, то процесс уже нельзя будет повернуть вспять", - считают биологи из Фонда Организации Объединённых Наций. Американский и бразильские учёные Томас Лавджой и Карлос Нобре опубликовали в четверг статью в Science Advances (рус. Научные Успехи) - научном журнале Американской ассоциации содействия развитию науки. В ней говорится, что леса Амазонки уже потеряли 17% растительности в последние полвека, и до роковых 20% остаётся совсем немного.