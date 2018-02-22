"Сокращение площади Амазонских лесов приближается к точке невозврата. Если обезлесение в лёгких нашей планеты превысит 20%, то процесс уже нельзя будет повернуть вспять", - считают биологи из Фонда Организации Объединённых Наций. Американский и бразильские учёные Томас Лавджой и Карлос Нобре опубликовали в четверг статью в Science Advances (рус. Научные Успехи) - научном журнале Американской ассоциации содействия развитию науки. В ней говорится, что леса Амазонки уже потеряли 17% растительности в последние полвека, и до роковых 20% остаётся совсем немного.
Леса Амазонки: точка невозврата
Сокращение площади Амазонских лесов достигло 17%. "Точка невозврата - 20%", - считают учёные.
Леса Амазонки: точка невозврата
"Если климат в бассейне Амазонки изменится из-за обезлесения или глобального потепления, то более половины территории Амазонских лесов станет пустынной саванной", - говорит Карлос Нобре, получивший в 2007 году Нобелевскую премию мира в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата.
За последние 40 лет Амазонские леса сильно пострадали от масштабной и бесконтрольной вырубки, особенно на бразильском участке. Карлос Нобре считает, что проблему не удаётся решить во многом по вине политиков:
"Тот факт, что обезлесение продолжается, - это в какой-то мере говорит о трудностях, а зачастую и почти банкротстве демократии в наших южноамериканских странах. Представительная демократия больше не функционирует в Бразилии, потому что воля большинства населения страны сохранить Амазонку не имеет никакого отношения к происходящему в Бразилии, к политическим действиям руководства страны".
Тропические леса Амазонки занимают около 5 млн кв. км и вырабатывают около 50% кислорода, которым дышит наша планета.