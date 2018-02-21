Президент Венесуэлы Николас Мадуро представил собственную национальную криптовалюту, которая получила название «петро». Рекомендуемая цена привязана к нынешней стоимости барреля венесуэльской нефти — около 60 долларов. Предварительные частные торги уже начались.
Петро: отчаяние или шаг в будущее
Венесуэла начинает торговлю первой в истории национальной криптовалютой: поможет ли она обойти западные санкции и справиться с тяжелейшим кризисом
Петро: отчаяние или шаг в будущее
По мнению Мадуро, петро поможет обойти санкции США и Европы и справиться с экономическим кризисом.
Венесуэльский парламент, однако, признал петро недействительным, нарушающим конституцию: депутаты увидели тут попытку президента уклониться от независимого контроля над финансами.
Так или иначе, Венесуэла стала первой в истории страной, которая обзавелась собственной криптовалютой. Помимо споров о том, специально или случайно символ петро так похож на символ российского рубля, оценки довольно резко расходятся.
С одной стороны, говорят о заведомо провальной попытке решить простым способом тяжелейшие проблемы.
Петро появился на фоне финансового и социального кризиса, колоссального обесценивания «бумажной» национальной валюты и острой нехватки простейших товаров. В Каракасе, однако, причиной происходящего называют именно санкции Запада, одним из механизмов обхода которых и должен стать петро.
С другой стороны речь может идти о решительном шаге в будущее: пока другие государства лишь обсуждают, как относиться к криптовалютам, Венесуэла ступила на путь практики и обеспечивает криптовалюту вполне реальными ресурсами, что резко выделяет петро в ряду других подобных систем.
И на этом фоне аналитики уже предупреждают: тот факт, что именно Венесуэла пошла по этому пути первой, как раз может подтолкнуть западные регулирующие институты к более жёсткому восприятию криптовалют в целом.