Выжившие после стрельбы во флоридской школе требуют ужесточения контроля за оборотом оружия. Молодые люди устроили акцию в столице штата - Таллахасси. Главное желание участников манифестации – введение запрета на продажу боевого оружия типа АR-15. Именно из такой штурмовой винтовки открыл огонь Николас Круз, убив 17 человек.

"С нас хватит", "Наша кровь - на ваших руках" - под такими лозунгами устроили демонстрацию в Вашингтоне сотни учащихся старшей школы. Молодые люди прошли от Капитолийского холма до Белого дома. Они надеются, что законодатели услышат их призывы.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Говорят участник демонстрации:

"Я боюсь. Я боюсь, что стану следующей жертвой. Я боюсь, что моя семья услышит из новостей о моей смерти. Я злюсь из-за того, что все это длится так долго".

"Ты не осознаешь, что такое может произойти. А потом вдруг это происходит. И ты понимаешь, что это может случиться с каждым. Мы в ярости, и мы хотим, чтобы были приняты меры".

Вопрос об ужесточении продажи оружия Дональд Трамп планирует обсудить с учениками и преподавателями, не понаслышке знающими, что такое школьная стрельба. В том числе на встречу приглашены учащиеся флоридской школы.

Ранее в среду Дональд Трамп заявил, что обратился к Министерству юстиции с просьбой подготовить законопроект, который введет запрет на продажу "скользящих прикладов". Эти устройства позволяют превратить полуавтоматические оружие в автоматическое.