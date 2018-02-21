Уровень безработицы в Великобритании вырос впервые за почти два года и достиг отметки в 4,4%. Такие данные за период с октября по декабрь прошлого года опубликовало Бюро национальной статистики. Эксперты разочарованы и тем, с какой скоростью растет уровень занятости. Число работающих людей увеличилось на 88 тысяч - этот показатель в два раза ниже ожидаемого.
Неожиданный рост безработицы
В Великобритании впервые за два года вырос уровень безработицы.
Неожиданный рост безработицы
Покупательная способность британцев снизилась из-за скачка инфляции, связанного с падением фунта стерлингов после голосования по "брекситу". В то же время зарплаты с учетом бонусов выросли на 2,5% и, как считает Банк Англии, продолжат расти, притом быстрее, чем ожидалось. Это приведет, в свою очередь, к более стремительному росту процентных ставок.