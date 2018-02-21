Обстановка в Африне накаляется

Турция грозит Дамаску "серьезными последствиями" в случае вмешательства в операцию в Африне. Для Анкары любые вооруженные формирования, которые попытаются проникнуть в город, будут иметь статус террористов и таким образом подлежат уничтожению.

"Любые попытки сирийского режима прийти на помощь формированиям курдов возымеют самые серьезные последствия, - заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. - Те, кто займет место рядом с террористами, сам станет террористом и законной целью".

Как сообщил Калын, во вторник турецкой артиллерией уже был нанесен удар по автоколонне, которая пыталась войти в Африн со стороны Алеппо.

Операция продолжится

Турецкие власти продолжают операцию "Оливковая ветвь" на севере в Сирии, несмотря на все возрастающую критику со стороны мирового сообщества.

"Поводом для серьезного беспокойства являются новости, которые поступают из Африна на севере Сирии. Учитывая справедливые интересы Турции в сфере безопасности, мы полагаем, что угроза блокады приведет к дальнейшим страданиям со стороны гражданского населения", - заявляют во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

Несмотря на это, Анкара приняла решение направить в Африн дополнительно два подразделения спецназа, обученного противостоять противнику в городских условиях.

Дамаск идет на помощь курдам

20 февраля региональные СМИ сообщали, что лояльные Дамаску вооруженные формирования начали прибывать в Африн из Алеппо. В среду информационное агентство САНА передало, что в район направлены несколько дополнительных отрядов сирийского народного ополчения.

Формально речь не идет о регулярных войсках, но о проправительственных формированиях.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии"Демократический союз" в районе Африна, где проживают около 1,5 млн курдов.

Анкара считает эти организации террористическими. При этом США оказывает сирийским курдам военную помощь, поскольку видит в них надежного союзника в борьбе с боевиками "Исламского государства".