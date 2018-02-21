В США обсуждают ужесточение контроля за торговлей оружием

Десятки учащихся флоридской школы, где на прошлой неделе были застрелены 17 человек, прибыли в Талахасси, столицу штата, во вторник вечером. Школьники и сопровождающие их родители стремятся добиться ужесточения контроля за оборотом огнестрельного оружия. Для этого они встретятся с местными законодателями, а также проведут здесь митинг.

«Мы знали, что нас не услышат, если мы останемся в Паркленде, – говорит одна из школьниц. – Мы должны были приехать и продемонстрировать, насколько громкими могут быть наши голоса. Ведь иначе нас не станут слушать».

Кроме этого, как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, здесь сегодня встретятся с родственниками пострадавших при стрельбе в школах Паркленда, Колумбайн и Ньютона: «К сожалению, когда происходят такие ужасные трагедии, всем хочется быстрого и простого ответа, но его нет. Нет ни быстрого, ни простого ответа, но мы хотим быть уверены, что решаем эту проблему, хотим быть уверены, что встречаемся и разговариваем с как можно большим числом людей – не только тех, кого это коснулось, но и тех, кто играет определённую роль в этом процессе. Поэтому проходят встречи с родителями, учителями, учащимися».

Накануне во Флориде прошла демонстрация школьников, требующих введения запрета на торговлю так называемыми штурмовыми винтовками. Жертвами стрельбы, устроенной бывшим учащимся в школе Паркленда стали в прошлую среду 17 человек, 14 были ранены.