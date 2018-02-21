Мосгорсуд отклонил апелляцию режиссёра Кирилла Серебренникова и оставил его под домашним арестом. Ранее меру пресечения обвиняемому продлили до 19 апреля.
Серебренникова оставили под арестом
Мосгорсуд отклонил апелляцию режиссёра и ещё двоих обвиняемых
Серебренникова оставили под арестом
Тем не менее, театральному деятелю разрешили выехать в Ростов-на-Дону для прощания с матерью, которая скончалась несколько дней назад.
Серебренникова обвиняют в хищении государственных средств — 133 миллионов рублей, выделенных министерством культуры на реализацию проекта «Платформа». Режиссёр и его защита настаивают, что факта хищения не было — деньги были потрачены именно на те цели, которые финансировало министерство.
Дело вызвало широкий общественный резонанс и подняло вопросы об особенностях государственной поддержки культурной деятельности в России.