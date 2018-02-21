Гута: "Врачи без границ" бьют тревогу

Обстановка в Восточной Гуте все больше напоминает полномасштабную гуманитарную катастрофу. Количество убитых и раненых мирных жителей исчисляется сотнями. Среди пострадавших много женщин и детей. Вот, что говорят представители организации "Врачи без границ".

"Ситуация очень сложная. Она и без того была непростой уже с ноября, когда возобновились столкновения. Но за последние три дня поток раненых значительно возрос в госпиталях, где работают наши врачи. Все это напоминает события в Алеппо. Многие врачи опасаются, что в ближайшие дни и недели ситуация станет еще хуже. Число раненых достигает 1285 человек, 237 человек погибло".

"Возможности по приему людей сократились. Работающие в районе Гуты медики опасаются за свою жизнь. Нападениям подверглись 13 подвижных госпиталей. Поэтому врачи вынуждены работать в атмосфере страха. Местные жители тоже бояться приходить в медпункты.

"В настоящее время мы испытываем серьезные проблемы со снабжением. Не хватает лекарств, перевязочных материалов. Некоторых препаратов у врачей просто уже не осталось, в частности анальгетиков".

"Мы уже давно не сталкивались с таким наплывом раненых. Все это напоминает события в Алеппо. Многие врачи опасаются, что в ближайшие дни и недели ситуация станет еще хуже".