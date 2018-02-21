Елизавета Вторая, как выяснилось, интересуется и модой, и последними тенденциями. Ее величеству было зарезервировано место на показе стилиста Ричарда Куина.
Королева-модница
Британский монарх побывала на одном из дефиле Лондонской недели моды. Это первое появление королевы на показе мод за всю историю ее правления.
Королева-модница
Монарха встретила негласная императрица подиумов и дефиле - влиятельный редактор "Vogue" Анна Винтур, вся в цветочках. Королева для появления выбрала костюм в стиле "шанель" нежно-голубого цвета. После причитающихся по этикету книксенов показ стартовал, по его окончанию Ричард Куин получил из рук Елизаветы награду как лучший британский дизайнер года.