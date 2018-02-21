Вооружённые отряды Сирийских народных сил (СНС) вошли в город Африн во вторник вечером. Ранее турецкие СМИ заявляли, что попав под артиллерийский огонь вооружённых сил Турции, сирийцы отступили. Между тем, представители проправительственных сил опровергли эти сообщения, опубликовав сделанную у городских ворот видеозапись, где позируют с сирийским флагом и скандируют: «Сирийский народ един!».
Сирийские народные силы вошли в Африн
Отряды проправительственных сирийских сил вошли в Африн. Они заявляют, что намерены изгнать турецкие войска из кантона.
Сирийские народные силы вошли в Африн
«Мы пришли в город Африн, – говорит один из командиров СНС, – чтобы поддержать здесь наших братьев. Сейчас мы находимся в сердце Африна. Как видите, здесь написано: "Добро пожаловать в кантон Африн". Мы пришли сюда, нас очень много, и мы здесь останемся до тех пор, пока не выгоним османско-турецких оккупантов».
Долгое время кантон Африн находился под контролем курдских Отрядов народной самообороны. Турция называет их террористами, и месяц назад начала против них военную операцию «Оливковая ветвь». Понеся ощутимые потери, курды обратились за помощью к Дамаску.
Между тем, турецкий лидер Тейип Эрдоган, проведя встречу с президентом Македонии, заявил, что операция против курдских формирований в Африне будет продолжена.