Мир
" Мы очень заинтересованы в расследовании, потому что на кону стоит наше честное имя, наша карьера, наша дальнейшая спортивная жизнь."
Александр Крушельницкий
бронзовый призёр Олимпиады-2018
"Несмотря на все известные негативные события последних трех лет, Европа остается нашим крупнейшим партнером"
Сергей Лавров
глава МИД РФ
"Мы никогда не требуем от наших партнеров (...) перестать развивать отношения с той или иной страной. Вот в этом коренное отличие нашей внешней политики от внешней политики Запада."
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
"Ни один ребёнок, учитель или кто-либо ещё не должен чувствовать себя незащищённым в американской школе"
Дональд Трамп
президент США
"Я заявляю о своем отказе присоединиться к федеральному правительству. Искренне надеюсь, что это завершит кадровые споры в СДПГ"
Мартин Шульц
прдседатель СДПГ
"Это хорошая весть не только для Германии, но и для всей Европы."
Пьер Московиси
Комиссар ЕС по вопросам экономики
"Это наш новый момент для Америки. Ещё не было лучшего времени для того, чтобы начать жить американской мечтой."
Дональд Трамп
президент США
"Турция - наш важный союзник по НАТО, и мы полностью понимаем озабоченность Турции в связи с различными террористическими организациями."
Хизер Нойерт
пресс-секретарь Госдепартамента США
Watch Euronews live stream
США: наводнения, снегопад и град
no comment
Традиционный Весенний фестиваль на юго-западе Китая
Китай
Мексика