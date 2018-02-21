Нелегальных мигрантов в Европе становится все больше, однако миграционный кризис идет на спад?
Миграционный кризис в ЕС идет на спад?
Согласно данным агентства Frontex, в 2017 году страны Европы приняли на своей территории на 60% мигрантов меньше, чем годом ранее
Миграционный кризис в ЕС идет на спад?
Согласно данным агентства Frontex, отвечающего за контроль внешних европейских границ, приток нелегалов снизился как минимум на 60% по сравнению с предыдущими годами.
По подсчетам Frontex, в 2017 году страны Европы приняли на своей территории чуть более 200 тысяч мигрантов. А в 2015 году - в самый пик миграционного кризиса- эта цифра достигала почти 2 млн человек.
В результате соглашения о реадмиссии с Турцией число нелегалов, прибывающих в ЕС через Восточное Средиземноморье и пути, пролегающие по Балканским странам, значительно снизилось.
Тем не менее, сравнительно большой поток иммигрантов по-прежнему идет из Северной Африки через Западное Средиземноморье.
Новоприбывшие добавляются к тем нелегалам, которые уже проживают в ЕС на протяжении последних лет. В этой связи картина складывается весьма неоднозначная.
Так, в 2017 году во Франции было зарегистрировано рекордное число обращений о предоставлении убежища - 100 тысяч. В Италии - 130 тысяч. А в Германии и того больше - более 220 тысяч, что во многом объясняется "политикой открытых дверей", провозглашенной Ангелой Меркель несколько лет назад.
То есть миграционный кризис все-таки не пройден, отмечают наблюдатели.
В свою очередь эксперты указывают на новые угрозы. В связи с поражением террористической организации "Исламское государство" в Сирии и Ираке они предостерегают о возможном проникновении в Европу радикальных элементов под видом мигрантов, особенно по поддельным или украденным документам.