Роберт Мюллер во вторник предъявил обвинения гражданину Нидерландов Алексу Ван Дер Зуаану в даче ложных показаний.
Russia-гейт - новый обвиняемый
Спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках расследования возможного российского влияния на предвыборную кампанию в США предъявил обвинения гражданину Нидерландов адвокату Алексу Ван Дер Зуаану. Его подозревают в даче ложных показаний и в уничтожении улик.
Russia-гейт - новый обвиняемый
Cпецпрокурор полагает, что голландский адвокат солгал и его сотрудникам, и следователям ФБР. Речь идет о сведениях, касающихся работы Ван Дер Зуаана в период, когда его адвокатская контора сотрудничала с Минюстом Украины в 2012-м году. Предполагается, что Ван Дер Зуаан по просьбе тогдашних украинских властей готовил доклад, касавшийся деятельности Юлии Тимошенко.
Ван Дер Зуаан - зять Германа Хана, российского миллиардера, родившегося в Киеве. В настоящее время у Германа Хана - крупный пакет акций российской консорциума "Альфа-Групп".
В тексте обвинительного заключения говорится, что Ван Дер Зуаан также вводил следствие в заблуждение по поводу своих контактов, относящихся к августу 2016 года, когда он неоднократно встречался с бывшим советником предвыборного штаба Трампа Риком Гейтсом.
Роберт Мюллер проводит расследование по поводу возможного вмешательства России в ход президентской гонки в США. Сам скандал получил в США название Russia-гейт.