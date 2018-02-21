Восточная Гута: 250 погибших за два дня

Более 250 человек погибли в Восточной Гуте – пригороде сирийской столицы – за последние два дня. Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на неназванных наблюдателей. Накануне обеспокоенность обострением ситуации в этом районе выразили в ООН, отметив, что в соответствии с заключённой в Астане договорённостью, Восточная Гута – одна из четырёх созданных в стране зон деэскалации.