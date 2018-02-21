Более 250 человек погибли в Восточной Гуте – пригороде сирийской столицы – за последние два дня. Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на неназванных наблюдателей. Накануне обеспокоенность обострением ситуации в этом районе выразили в ООН, отметив, что в соответствии с заключённой в Астане договорённостью, Восточная Гута – одна из четырёх созданных в стране зон деэскалации.
Восточная Гута: 250 погибших за два дня
Жертвами обстрелов в Восточной Гуте стали за два дня 250 человек. Об этом сообщают наблюдатели из удерживаемого исламистами анклава.Ситуация в Восточной Гуте
Восточная Гута: 250 погибших за два дня
С 2012 года она находится под контролем ряда исламистских группировок, среди которых «Джебхат Фатх аш-Шам» – бывшая «Ан-Нусра». Население анклава – 400 тысяч человек.
Сирийские власти обвиняют исламистов в регулярных ракетных и миномётных обстрелах Дамаска. Вооружённые группировки заявляют, что от артобстрелов и авиаударов правительственных войск гибнут мирные жители.