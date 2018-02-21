Олимпийской чемпионкой в скоростном спуске стала София Годжа, первая итальянка, завоевавшая золотую медаль в этой дисциплине. Несмотря на некоторые неполадки в начале спуска, она прошла дистанцию длиной 2.8 км по трассе в Чунбоне за 1 минуту 39,22 секунды.
Историческая победа итальянской горнолыжницы
На Олимпиаде победу в скоростном спуске одержала итальянская горнолыжница София Годжа. Эта первая золотая медаль Италии в этой дисциплине за всю историю зимних Игр.
Историческая победа итальянской горнолыжницы