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Южная Корея

Историческая победа итальянской горнолыжницы

На Олимпиаде победу в скоростном спуске одержала итальянская горнолыжница София Годжа. Эта первая золотая медаль Италии в этой дисциплине за всю историю зимних Игр.

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Историческая победа итальянской горнолыжницы

Историческая победа итальянской горнолыжницы
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Олимпийской чемпионкой в скоростном спуске стала София Годжа, первая итальянка, завоевавшая золотую медаль в этой дисциплине. Несмотря на некоторые неполадки в начале спуска, она прошла дистанцию длиной 2.8 км по трассе в Чунбоне за 1 минуту 39,22 секунды.

Серебро - у норвежки Рагнхильд Мовинкель, бронза - у американки Линдси Вонн.

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