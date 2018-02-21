Дело Крушельницкого и судьба ОКР

Возможна ли дисквалификация всей российской команды из-за дела кёрлера Крушельницкого? Повлияет ли это на решение МОК о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) к концу ОИ-2018? Допинг-пробы бронзового призёра Пхёнчхана, завоевавшего медаль вместе с Анастасией Брызгаловой, выявили наличие мельдония.

Мы очень заинтересованы в расследовании, потому что на кону стоит наше честное имя, наша карьера, наша дальнейшая спортивная жизнь.

Представитель Международного Олимпийского комитета Марк Адамс сказал, что решение о судьбе ОКР Исполком МОК примет 24 февраля, но будет ещё и сессия МОК в воскресенье:

"Заседание Исполкома состоится в субботу, этот случай будет рассмотрен во всех деталях, решение будет приниматься большинством голосов, и тогда мы поймём, каковы будут последующие шаги. А пока я не могу сказать, каким будет окончательное решение".

Александр Крушельницкий употребление допинга отрицает. Он надеется, что результаты расследования дадут ответ на вопрос, как мельдоний попал в его организм. Пробы спортсмена говорят о разовом применении мельдония, а эффект достигается лишь при его регулярном использовании.

"На протяжении всей карьеры я отыграл огромное количество турниров, на соревнованиях всегда брали допинг-пробы, всегда они были отрицательные. Мы очень заинтересованы в расследовании, потому что на кону стоит наше честное имя, наша карьера, наша дальнейшая спортивная жизнь".

При этом Крушельницкий не скрывает, что употреблял мельдоний раньше, но после его запрета Международным антидопинговым агентством WADA перестал:

"Это был конец 2015 года, когда запретили мельдоний, и нам прекратили его давать. До этого я, если честно, даже и не знал, что мы принимаем мельдоний как таковой. Просто доктор нам давал таблетки, и мы их пили".

На церемонии открытия ОИ-2018 в Пхёнчхане команда "Олимпийских атлетов из России" прошла под нейтральным флагом МОК из-за допинг-скандала.