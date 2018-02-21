Кастель-Вольтурно - город мигрантов

До дня выборов ) в Италии - чуть меньше двух недель, политики совершают поездки по стране. Глава МВД Марко Миннити отправился в Кастель-Вольтурно, небольшой городок по Неаполем. Жители Кастель-Вольтурно считают себя забытыми Римом и государством. Сегодня, как они говорят, от них ушла даже мафия. Министр предложил финансовую помощь, которая составит свыше 20 миллионов евро. Они будут потрачены главным образом на улучшение безопасности на улицах. И на помощь в интеграции мигрантов. Часть из них находятся на территории страны и в Кастель-Вольтурно нелегально.

Димитри Руссо, мэр Кастель-Вольтурно: "Мы должны вернуться к наказаниям за мелкие преступления и правонарушения, мы должны вернуть себе контроль над территорией, и даже если министр пообещал нам увеличить численность местной полиции, нужно понимать, что у нас нет больше мафиози из каморры, но у нас сильно возросли показатели по мелким преступлениям, акты хищничества, и мы понимаем почему - иногда люди их совершают просто потому, что им нечего есть. И большинство из них - мигранты".

Но у такого рода преступлений есть своя топография. Они совершаются в пригородах, центр же Кастель-Вольтурно живет почти нормальной жизнью. Многие из его обитателей имеют африканские корни, но выросли и родились тут. И именно они порой резко возражают против приема новых мигрантов.

"Нам самим не хватает очень многого, мы не можем принимать этих людей, у нас нет никаких возможностей дать им образование. Тут вам не Африка, а цивилизованная страна, и образование - первое, что этим людям требуется", - говорит один из них.

Главная тема нынешней избирательной кампании - это прием мигрантов и связанная с этим безопасность на улицах городов. И она еще больше накалилась после убийства в Мачерате девушки выходцем из Нигерии, известным местной полиции наркоторговцем, у которого был просроченный вид на жительство.

"По последним данным, в Кастель-Вольтурно живут 30 тысяч человек, 20 тысяч из них мигранты, три четверти из которых находятся в Италии нелегально. Тут надеются на то, что после визита министра хоть что-то изменится", - передает журналист еuronews Роберто Альпино.