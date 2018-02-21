Франция прикрывает двери?

Французские власти намерены ужесточить законы, регулирующие миграцию и предоставление убежища на территории страны. Разработанный законопроект незаконное пересечение границы переводит в категорию преступления, наказуемого штрафом и годом тюрьмы, а также сокращает сроки подачи прошения о предоставлении убежища и рассмотрения его с 9 месяцев до 6.

В правительстве Франции утверждают, что нужно со всей честностью признать: изменение законодательства необходимо. "Если Франция этого не сделает, то привлечёт беженцев, не принятых из-за более жёстких законов в других странах. И если это не учесть, то в будущем гарантировать право на убежище во Франции власти не смогут.

Срок, в течение которого нелегальные мигранты могут быть задержаны, законопроект увеличивает с 45 дней до 3 месяцев.

Правозащитники, французская оппозиция и даже некоторые однопартийцы президента Макрона нововведения критикуют и считают, что проблему с миграцией они не решат.

Орели Капю из добровольческой организации UTOPIA56, помогающей мигрантам, говорит:

"Вот уже несколько лет, как мы наблюдаем за легитимизацией и легализацией во Франции неблагожелательной политики в отношении мигрантов, и она уже привела к заметным последствиям для огромного числа людей, оказавшись на улице без какой-либо поддержки как в материальном плане, так и при прохождении административных процедур".

В прошлом году прошение об убежище во Франции подали более 100 тысяч человек. Это исторический рекорд, почти вдвое больше, чем в 2012 году. Правда лишь треть из них получили желанный статус. А по данным соцопросов, около 63% французов считают, что иммигрантов в их стране стало слишком много".