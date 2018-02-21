Скоростные электрички компании Eurostar будут курсировать между Лондоном и Амстердамом, начиная с апреля этого года.
Eurostar доставит в Амстердам
Менеджмент европейского железнодорожного перевозчика Eurostar полагает, что маршрутом Лондон - Амстердам будут пользоваться ежегодно не менее 4 миллионов человек.
Eurostar доставит в Амстердам
Сев на поезд в центре британской столицы на заново отделанном вокзале Сент-Панкрасс, через три с половиной часа можно будет оказаться в центре старинного нидерландского города.
Менеджмент европейского железнодорожного перевозчика полагает, что пассажиропоток составит не менее четырех миллионов человек в год. Билеты уже поступили в продажу. Первый поезд Eurostar отправится из Лондона в Амстердам 4-го апреля.