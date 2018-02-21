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мир

Евросоюз лишает террористов денег

Евросоюз будет перекрывать любые источики финансирования терроризма. За это проголосовал в Брюсселе Комитет по иностранным делам Европарламента. Денег не будут получать из Европы ни экстремистские группировки, ни джихадисты-одиночки.

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Евросоюз лишает террористов денег

Евросоюз лишает террористов денег
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Евросоюз будет перекрывать любые источики финансирования терроризма. За это значительным большинством проголосовал в Брюсселе Комитет по иностранным делам Европарламента. Депутаты в полном составе должны утвердить предложение на пленарной сессии в марте. Испанский либерал обещает, что денег не будут получать из Европы ни экстремистские группировки, ни джихадисты-одиночки:

«Мы хотим вооружить европейские органы и учреждения средствами для расследования того, что может оказаться каналами финансирования микротерроризма, - сказал Хавьер Нарт. - Очень важно построить платформу, на которой разведывательные службы будут находить и предоставлять друг другу сведения и данные».

В январе 2016 года Европолом был создан Европейский антитеррористический центр. Ему поручили осуществлять запущенную ранее программу выявления террористического финансирования и управлять подразделением по финансовой разведки.

В самой полицейской службе Евросоюза со штаб-квартирой в Гааге стали отслеживать подозрительное передвижение даже небольших сумм.

«Европейские законы позволяют без всякой проверки пересылать за границу в месяц до 10 тыс евро, - сказал профессор из Антверпена Брахим Лэтус. - Но мы видели, как дешево обходились террористическим ячейкам их операции в Европе. Иногда они лишь брали напрокат автомобили или изготовляли взрывчатку из купленных в хозяйственном магазине химикатов, чтобы совершать свои нападения."

Тех, кто управляет такими денежными потоками, будут искать даже мечетях и тюрьмах, где мусульмане подвергаются радикализации.