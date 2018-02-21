Евросоюз лишает террористов денег

Евросоюз будет перекрывать любые источики финансирования терроризма. За это значительным большинством проголосовал в Брюсселе Комитет по иностранным делам Европарламента. Депутаты в полном составе должны утвердить предложение на пленарной сессии в марте. Испанский либерал обещает, что денег не будут получать из Европы ни экстремистские группировки, ни джихадисты-одиночки: