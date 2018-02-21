"Монстр" Селмайр назначен генсеком Еврокомиссии

Новым генеральным секретарём Еврокомиссии вместо голландца Александра Италинера назначен Мартин Селмайр. Его прозвали в Брюсселе "монстром" за решительность и авторитарные замашки. Теперь этот немец сможет влиять на процессс обновления руководящих органов ЕС и останется в следующем составе. Его прежнюю должность — главы аппарата президента — заняла испанка Клара Мартинес Альберола. Пошли спекуляции о том, что она будет выполнять его волю, как это якобы делает нынешний испанский премьер, слушаясь канцлера Германии.