Новым генеральным секретарём Еврокомиссии вместо голландца Александра Италинера назначен Мартин Селмайр. Его прозвали в Брюсселе "монстром" за решительность и авторитарные замашки. Теперь этот немец сможет влиять на процессс обновления руководящих органов ЕС и останется в следующем составе. Его прежнюю должность — главы аппарата президента — заняла испанка Клара Мартинес Альберола. Пошли спекуляции о том, что она будет выполнять его волю, как это якобы делает нынешний испанский премьер, слушаясь канцлера Германии.
"Монстр" Селмайр назначен генсеком Еврокомиссии
Новым генеральным секретарём Еврокомиссии назначен Мартин Селмайр. Этот немец сможет влиять на обновление руководящих органов ЕС в будущем году. Его прежнюю должность главы аппарата Президента заняла испанка Клара Мартинес Альберола.
"Монстр" Селмайр назначен генсеком Еврокомиссии
Но Президент Еврокомиссии отверг такие национальные параллели:
«Мне надоело постоянно обсуждать проблемы флага, - сказал Жан-Клод Юнкер. - У нас в Еврокомиссии нет национальностей, хотя есть национальные чувства, которые я глубоко уважаю».
Юрист Мартинес Альберола станет первой женщиной во глава президенской администрации. Её заместителем назначен британец польского происхождения Рышард Шостак. Но комиссара из Великобритании после европейских выборов следующего года уже не будет.