ЕС: штраф 546 млн евро за картельный сговор

Речь идет о предприятиях из Чили, Японии, а также Германии и Норвегии. Как выяснилось по итогам европейского расследования, они нарушали принятые в ЕС правила о конкуренции и вступали в сговор для получения выгодных контрактов.

"В 2016 году около 10 млн автомобилей были перевезены между Европой и другими континентами на специальных судах-ролкерах. Речь идет о 3,5 млн импортированных машин и 6,5 млн на экспорт. Пять транспортных компаний, которые были вовлечены в этот бизнес, образовали картель с целью влияния на стоимость грузоперевозок", - сообщила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

В прицеле Еврокомиссии оказались также производители автозапчастей, в числе которых немецкий концерн Bosch, и японские Denso и NGK. Европейские проверяющие органы выяснили, что на протяжении десяти лет эти компании договаривались о распределении между собой основных покупателей и тем самым влияли на рынок комплектующих в ЕС.