Совет Безопасности ООН уже в ближайшие дни может рассмотреть резолюцию о прекращению огня на всей территории Сирии. Проект, предусматривающий 30-дневное перемирие, внесён Кувейтом и Швецией — на фоне обострения ситуации в Восточной Гуте — пригороде Дамаска.
«Красный Крест» требует доступа в Восточную Гуту
Совбез ООН не исключает, что на фоне «катастрофической» ситуации в пригороде Дамаска, уже в ближайшие дни рассмотрит проект резолюции о полном прекращении огня в Сирии
«Красный Крест» требует доступа в Восточную Гуту
За последние два дня, по данным западных СМИ, там погибли более 250 человек — в результате авианалётов и артобстрелов правительственных войск.
«Я глубоко опечален ужасными страданиями мирных жителей в Восточной Гуте. 400 тысяч человек живут в аду», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Ранее он призвал Россию, Турцию и Иран добиться прекращения огня. Именно эти страны — гаранты зон деэскалации, одной из которых и является Восточная Гута. Доступа в город требует Красный Крест.
Пол Донохью, представитель «Международного комитета Спасения»:
«Мы боимся, что это может оказаться повторением ужасной судьбы восточного Алеппо. Мировое сообщество было потрясено — и на это были все основания — голодом, обстрелами и военной операцией по взятию Алеппо, и теперь мы беспокоимся, что это повторится».
Восточная Гута с 2014 года остаётся под контролем целого ряда оппозиционных группировок, среди которых — исламисты, включая «Джебхат Фатх аш-Шам» — бывшую «Ан-Нусру».
Сирийские власти обвиняют экстремистов в регулярных ракетных и миномётных обстрелах Дамаска.