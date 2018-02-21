Иранка Захра Хошнавоз – ярая футбольная болельщица. Чтобы увидеть игру с участием своей любимой команды, она решилась на отчаянный для жительниц ее страны поступок. В Иране женщин не пускают на матчи, а потому Захра переоделась в мужчину. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, она даже наклеила бороду. Но кричать во время матча Захра не осмелилась: боялась, что по голосу все догадаются, что она женщина.
Без бороды не пройти
Иранка переоделась в мужчину, чтобы попасть на матч любимой футбольной команды.
Без бороды не пройти
Поворотным моментом для Захры стало прошлогоднее землетрясение в Иране. Тогда женщина задумалась, что может умереть, так и не претворив свою мечту в жизнь.
"Ассистент тренера "Персеполиса" Карим Багери сказал мне: "Это хорошо, что ты любишь "Персеполис", но не делай так впредь. Это опасно!"
Теперь члены футбольной ассоциации звонят Захре в дни матчей, чтобы убедиться, что женщина осталась дома. Но она признается, что планирует еще раз повторить номер с переодеванием.