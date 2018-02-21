Без бороды не пройти

Иранка Захра Хошнавоз – ярая футбольная болельщица. Чтобы увидеть игру с участием своей любимой команды, она решилась на отчаянный для жительниц ее страны поступок. В Иране женщин не пускают на матчи, а потому Захра переоделась в мужчину. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, она даже наклеила бороду. Но кричать во время матча Захра не осмелилась: боялась, что по голосу все догадаются, что она женщина.