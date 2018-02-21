Сало для "сербского Довлатова"

В интервью телеканалу "Евроньюс" режиссер Алексей Герман-младший рассказывает:

"Мы очень долго готовились. Наверное, мы только девять месяцев отбирали актеров, потому что мы понимали, что вот — человек, который писатель, похож на писателя, вот — человек, который похож на официанта, он — официант. Нам было важно, чтоб была абсолютная подлинность в лицах ... То, что у нас основную роль сыграл сербский актер, который даже не говорил по-русски, и, на самом деле, по-моему, в России никогда не был, нам не помешало, потому что я считаю, что Милан — выдающийся, великий актер. Я думаю, что Милан Малич — это будущий Марчелло Мастрояни, как мне кажется, если честно ... И мы поселили его в Петербурге на пять месяцев, заставили есть сало русское, чтобы он стал более толстым. Он жил в маленькой квартире, один, в Петербурге, приучался быть русским".

Фильм снят в жанре биографической мелодрамы и повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя.

Как актер Милан Марич вживался в образ?

"Я многого не знал, мне не хватало информации о советской эпохе 70-х годов, СССР, о той сильной системе. Но я прочитал очень много книг, разных текстов. Мне также пришлось набрать вес для этой роли, я поправился на 15 килограммов. И я пять месяцев жил в Санкт-Петербурге, чтобы проникнуться духом России".

Полная версия интервью с режиссером Алексеем Германом-младшим.