Его называли "пастором Америки"... Известный религиозный и общественный деятель Билли Грэм скончался в своем доме в Северной Каролине не дожив нескольких месяцев до 100-летия. Он считался одним из наиболее влиятельных и популярных личностей в США, был неформальным духовным советником президентов страны на протяжении многих лет.
Умер "пастор Америки"
Билл Грэм, влиятельный религиозный деятель и духовный наставник нескольких президентов США скончался в возрасте 99 лет.
Умер "пастор Америки"
Билли Грэм - автор нескольких десятков книг, основатель Евангельской ассоциации. Активный защитник прав человека в 50-е и 60-е годы , он оказывал поддержку Мартину Лютеру Кингу.
Пастор баптистской церкви Грэм обращался ко всем христианам мира, активно использовал для этого радио и телевидение, став настоящей суперзвездой. Массовые проповеди, которые он прочёл по всему миру за всю свою жизнь, собрали в общей сложности двухмиллиардную аудиторию. Грэм выступал против "зла коммунизма". В одном из интервью он заявил, что "либо коммунизм должен умереть, либо христианство, потому что на самом деле это борьба между Христом и антихристом".
Приезжал"пастор Америки" и в Москву: его проповедь в спорткомплексе "Олимпийский" в 1992 году слушали более 155 тысяч человек.