Умер "пастор Америки"

Его называли "пастором Америки"... Известный религиозный и общественный деятель Билли Грэм скончался в своем доме в Северной Каролине не дожив нескольких месяцев до 100-летия. Он считался одним из наиболее влиятельных и популярных личностей в США, был неформальным духовным советником президентов страны на протяжении многих лет.