Имя обладателя одной из высших наград Берлинале, почетного "Золотого медведя" за вклад в киноискусство, уже известно. Это Уиллем Дефо.
Берлинале чествует Уиллема Дефо
Знаменитому актеру был вручен почетный "Золотой медведь" за выдающийся вклад в киноискусство.
Берлинале чествует Уиллема Дефо
Звезда американского кино, 62-летний Дефо, уже прибыл на форум в сопровождении супруги, итальянского режиссера Джады Колагранде.
В интервью журналисту euronews Вольфгангу Шпиндлеру актер заявил, что у него в работе много новых интересных проектов и что в жизни он предпочитает смотреть только вперед.
Награду Уиллему Дефо вручил генеральный директор Берлинале Дитер Косслик. На сцене был также Вим Вендерс, а зал приветствовал Дефо бурной овацией.
Уиллем Дефо - один из самых разноплановых актеров Голливуда, способных играть в любых жанрах и любых героев - от ангелов до злодеев.
"В фильмографии Дефо свыше 100 лент, он играл всех - от Христа до вампира. В этом году Дефо - в числе номинантов на Оскар в категории "Лучшая мужская роль второго плана", за фильм "Проект Флорида". Мы все желаем Уиллему Дефо новой удачи", - передает из Берлина Вольфганг Шпиндлер.