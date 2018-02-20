МИД о россиянах в Сирии: десятки пострадавших

В Сирии пострадали десятки граждан России и СНГ, есть и погибшие: с таким комментарием выступил российский МИД. По данным ведомства, раненые находятся на лечении на российской территории.

При этом в МИДе подчеркнули, что не могут выступать с какими-либо оценками, поскольку россияне, о которых идёт речь, отправились в Сирию по своей воле и погибли и получили ранения в столкновении, в котором никак не участвовали российские военные.

О россиянах в Сирии заговорили около двух недель назад, когда коалиция во главе с США нанесла авиаудар по проправительственным отрядам в районе Дейр-эз-Зора. Тогда появились сведения, что среди жертв американцев могут быть и граждане России, работавшие на частную военную компанию. Точное их число неизвестно.

Сперва западные СМИ говорили о «сотнях» погибших и раненных и о «полном разгроме» ЧВК Вагнера. Позже данные были скорректированы до 11-15 погибших.

В администрации президента России и в минобороны заявляли, что располагают точными данными только о военнослужащих, и их среди погибших и раненых 7-го февраля не было.