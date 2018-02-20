Проба «Б» Крушельницкого положительна

В то же время российская сторона высказывает сильные сомнения в том, что Крушельницкий намеренно употребил запрещённый препарат:

«Я думаю, что по санкциям медаль отберут, и у неё тоже [Анастасии Брызгаловой]; дисквалифицируют наверное только Крушельницкого. Апелляция на допинг не имеет смысла. Но мы по крайней мере сделаем всё для того, чтобы доказать, что это кто-то подсунул», — заявил первый вице-президент Федерации кёрлинга России Андрей Созин.

К примеру, в понедельник российская Федерация кёрлинга запросила файлы с камер наблюдения в Японии и Южной Кореи, где российские спортсмены готовились к выступлениям на Олимпиаде.

В федерации подчёркивают, что неоднократные пробы, взятые до начала соревнований, не показали наличия допинга в организме кёрлингиста.