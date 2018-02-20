По просьбе курдских ополченцев лояльные Дамаску вооружённые формирования вошли в район Африна – города на северо-западе Сирии, контроль над которым пытаются установить турецкие войска. По данным турецких СМИ, проправительственные части попали под артиллерийский огонь ВС Турции и отступили на 10 километров от городской черты.
Ситуация в сирийском Африне
По просьбе курдов в район Африна вошли поддерживающие Башара Асада вооружённые формирования, но тут же попали под артобстрел турецких войск - заявила Анкара.
Ситуация в сирийском Африне
Сирийское агентство САНА передает: удары с турецкой стороны пришлись по жилым районам города, в которых были дислоцированы проправительственные отряды.
"Может показаться, что наша операция проходит медленно. Мы действуем осторожно, исходя из того, что там находятся мирные жители, и чтобы не подвергать угрозе наши силы безопасности. В ближайшие дни осада Африна будет идти более быстрыми темпами", - заявил ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против отрядов "Сирийских демократических сил Сирии" с целью вытеснить из региона курдские формирования. С просьбой оказать военную поддержку курды обратились к Дамаску. Анкара, в свою очередь, заверила, что присутствие проправительственных войск в Африне не остановит операцию.