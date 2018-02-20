Oxfam: секс, деньги и извинения

Во время миссии по ликвидации последствий землетрясения семь лет назад сотрудники Oxfam пользовались услугами несовершеннолетних проституток, приглашая тех на частные виллы, которые арендовала организация. Было также заявлено, что НКО согласилась не подавать новые заявки на финансирование за счет британской казны до тех пор, пока Лондон не удостоверится в высоком уровне стандартов поведения нынешних сотрудников Oxfam.

Во вторник с тем, что происходило на Гаити во время миссии НКО, будут разбираться на утреннем заседании Палаты общин члены комитета по международному развитию

Сумма правительственных грантов, адресованных Oxfam, достигала 36 млн евро, общий бюджет организации составляет около 339 млн евро в в год.